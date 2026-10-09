Cerebras Systems Aktie

Cerebras Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.10.2026 16:47:27

Cerebras Systems vs. Nebius Group: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

As artificial intelligence hardware demand surges, investors face a choice between specialized chip designers and infrastructure providers. Choosing between Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) and Nebius Group (NASDAQ:NBIS) requires balancing hardware innovation against cloud scaling.

Cerebras offers massive wafer-scale processors designed for rapid AI training, while Nebius provides a full-stack cloud platform for model deployment. Both companies are scaling quickly to capture a share of the expanding AI infrastructure market, but they approach the opportunity from different angles within the tech ecosystem, offering distinct ways to play the AI trend.

Cerebras Systems builds the Wafer Scale Engine, which is a single processor the size of a silicon wafer for those following semiconductor stocks. This massive chip aims to simplify AI training by keeping data on-chip, serving clients in medical research, cryptography, and energy sectors. Because its hardware is highly specialized, it targets organizations requiring massive computational power for complex agentic AI tasks that traditional chips might struggle to handle efficiently.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cerebras Systems Inc 164,17 -2,23% Cerebras Systems Inc
Nebius 197,04 0,61% Nebius
Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs 13 150,00 -7,26% Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen