QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
09.01.2026 14:41:00
CES: Qualcomm wird primärer Halbleiterlieferant für VWs E-Autos
Qualcomm soll ab 2027 zum primären Halbleiterlieferanten für fast alle E-Autos des Volkswagenkonzerns werden, die auf Basis der Rivian-Plattform entstehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
09.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
09.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.01.26