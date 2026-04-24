Charter Communications, Inc. Q1 Sales Decline

(RTTNews) - Charter Communications, Inc. (CHTR) announced a profit for first quarter of $1.16 billion

The company's bottom line came in at $1.16 billion, or $9.17 per share. This compares with $1.21 billion, or $8.42 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 1.0% to $13.59 billion from $13.73 billion last year.

