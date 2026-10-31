Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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31.10.2026 19:06:53
Chevron: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings conference call, held on Oct. 30, 2026, Chevron (NYSE:CVX) outlined plans to double production across its three Venezuelan joint ventures to roughly 600,000 barrels per day by 2031. Unlocking low-cost reserves and driving operational efficiency with artificial intelligence allows the energy giant to fund capital spending while returning cash to shareholders. Three things management said stand out.
Expanding operations under updated fiscal terms gives Chevron a low-cost growth engine that funds its own development. Total production costs sit below $20 per barrel without requiring massive new infrastructure spending.
Management secured a 50% tariff reduction on Bakken midstream pipelines to expand economic drilling inventory in North Dakota. The deal improves return on capital employed (ROCE), which measures investment efficiency, while removing $3.7 billion of debt from the balance sheet.
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|Chevron Corp.
|211,10
|1,47%
|Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
|23 770,00
|-0,17%
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