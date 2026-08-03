Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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03.08.2026 14:51:00

Chevron vs. ExxonMobil: Which Dividend Compounds Better Over the Next 10 Years?

For most busy investors, choosing between ExxonMobil (NYSE: XOM) and Chevron (NYSE: CVX) can feel like there's not much of a difference. Both are major integrated oil names, doing everything from exploring to drilling to refining. And both stocks pay a decent dividend.As experienced investors can attest, however, given enough time, little differences can have a big cumulative impact.To this end, anyone considering taking on a long-term stake in either company might want to look very carefully before choosing. That's especially true if you're buying one of them now for the dividend income it will generate in the future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 168,54 -1,46% Chevron Corp.
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 137,19 0,67% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

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