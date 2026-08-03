Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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03.08.2026 14:51:00
Chevron vs. ExxonMobil: Which Dividend Compounds Better Over the Next 10 Years?
For most busy investors, choosing between ExxonMobil (NYSE: XOM) and Chevron (NYSE: CVX) can feel like there's not much of a difference. Both are major integrated oil names, doing everything from exploring to drilling to refining. And both stocks pay a decent dividend.As experienced investors can attest, however, given enough time, little differences can have a big cumulative impact.To this end, anyone considering taking on a long-term stake in either company might want to look very carefully before choosing. That's especially true if you're buying one of them now for the dividend income it will generate in the future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Chevron Corp.
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16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
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|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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31.07.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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31.07.26
|Chevron-Aktie höher: Gewinn übertrifft Erwartungen (dpa-AFX)
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31.07.26
|ROUNDUP: Ölkonzern Chevron verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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31.07.26
|Chevron and Exxon earnings soar as Trump threatens price interventions (Financial Times)
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31.07.26
|Chevron and Exxon earnings soar as Trump threatens price interventions (Financial Times)
Analysen zu Chevron Corp.
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|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|168,54
|-1,46%
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|137,19
|0,67%
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