Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
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29.07.2026 22:33:53
Chipotle Mexican Grill Inc. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG-B) revealed a profit for second quarter of $403.547 million
The company's earnings came in at $403.547 million, or $0.32 per share. This compares with $436.127 million, or $0.32 per share, last year.
Excluding items, Chipotle Mexican Grill Inc. reported adjusted earnings of $418.906 million or $0.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.3% to $3.348 billion from $3.063 billion last year.
Chipotle Mexican Grill Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $403.547 Mln. vs. $436.127 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.32 last year. -Revenue: $3.348 Bln vs. $3.063 Bln last year.
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