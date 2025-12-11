Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
11.12.2025 09:17:25
Ciena, Oracle And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday
This article Ciena, Oracle And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
18:16
|AKTIE IM FOKUS 2: Trotz starken Wachstums brechen Oracle ein (dpa-AFX)
|
18:02
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
18:02
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
17:55
|ROUNDUP 2: Oracle enttäuscht trotz hohen Wachstums im KI-Geschäft - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
17:10
|Oracle-Aktie fällt deutlich trotz Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn (finanzen.at)
|
16:02
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
16:02
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Oracle auf 230 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)