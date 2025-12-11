Oracle Aktie

11.12.2025 18:16:38

AKTIE IM FOKUS 2: Trotz starken Wachstums brechen Oracle ein

(neu: Kurse)

NEW YORK (dpa-AFX) - Herbe Enttäuschung hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt über die Geschäftszahlen von Oracle geherrscht. Trotz eines starken Wachstums im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) brachen die Papiere an der New Yorker Börse um bis zu 20 Prozent auf gut 186 US-Dollar ein. Zuletzt betrugen die Verluste noch knapp 14 Prozent.

Der US-Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den KI-Einsatz zwar kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den hohen Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.

Der KI-Motor brumme zwar, die Anleger sollten aber die "Treibstoffkosten" im Auge behalten, schrieb Experte Brent Thill von der US-Bank Jefferies. Angesichts des Kursrutsches sieht er aus Anlageperspektive nun aber mehr Chancen als Risiken. Thill riet unverändert zum Kauf mit einem Kursziel von 400 Dollar.

Ähnlich sah es Tyler Radke von der Citigroup. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals hatten die Erwartungen zwar verfehlt. Es gebe aber kein Nachfrageproblem, das Wachstum beschleunige sich sogar. Insgesamt sieht Radke also eher viel Lärm um nichts. Mit einem Kursziel von 370 Dollar hält er nahezu eine Verdopplung der Aktie für möglich und rät folglich zum Kauf.

Im September hatte die Aktie von Oracle mit starken Wachstumsaussichten im Geschäft mit Rechenzentren eine fulminante Rally ausgelöst. In der Spitze schnellte der Kurs um über 40 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von mehr als 345 Dollar. Von diesem Niveau hat sich der Kurs bald wieder halbiert./bek/tih/jha/

11.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
11.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
08.12.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
