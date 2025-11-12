Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
12.11.2025 22:05:00
Cisco Reports First Quarter Earnings
Cisco reported first quarter revenue of $14.9 billion, net income on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis of $2.9 billion or $0.72 per share, and non-GAAP net income of $4.0 billion or $1.00 per share.More RSS Feeds: https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/rss-feeds.htmlWeiter zum vollständigen Artikel bei Cisco Systems Inc.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.mehr Nachrichten
|
07:10
|Cisco überzeugt Anleger mit gutem Jahresbeginn - Aktie im Aufwind (dpa-AFX)
|
12.11.25
|WDH: Cisco nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
12.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|68,24
|6,69%
|Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|21 140,00
|-0,89%