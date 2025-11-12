Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

12.11.2025 22:05:00

Cisco Reports First Quarter Earnings

Cisco reported first quarter revenue of $14.9 billion, net income on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis of $2.9 billion or $0.72 per share, and non-GAAP net income of $4.0 billion or $1.00 per share.More RSS Feeds: https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/rss-feeds.htmlWeiter zum vollständigen Artikel bei Cisco Systems Inc.
13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
