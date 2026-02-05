Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
05.02.2026 08:21:05
Clinical confidence and efficiency in SHD: an administrator’s perspective
Learn how Hackensack University Medical Center partnered with Philips to build procedural confidence and efficiency in structural heart disease care using integrated imaging systems, supporting growth of its SHD center of excellence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
