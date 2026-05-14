Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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14.05.2026 06:46:15

Philips Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenig versprechend und dann positiv überraschen sei das Motto, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend in Reaktion auf den soliden Jahresstart und bestätigten Ausblick. Die Aktien seien gefangen durch die rekordtiefe Bewertung der Konkurrenz./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,82 € 		Abst. Kursziel*:
14,57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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