NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenig versprechend und dann positiv überraschen sei das Motto, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend in Reaktion auf den soliden Jahresstart und bestätigten Ausblick. Die Aktien seien gefangen durch die rekordtiefe Bewertung der Konkurrenz./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.