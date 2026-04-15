Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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15.04.2026 22:18:07
Coinbase vs. PayPal: Scale and Stability in Revenue
Consistent revenue performance doesn’t always point to the better investment, but it can reveal potential vulnerabilities in the business.Coinbase Global (NASDAQ:COIN) has delivered inconsistent quarterly revenue, which reflects its reliance on trading activity on its digital asset platform. PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) is more consistent and profitable, while Coinbase’s revenue has not scaled enough to deliver consistent profits. Coinbase provides financial infrastructure and technology for the cryptoeconomy, offering accounts for consumers, liquidity pools for institutions, and services for developers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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