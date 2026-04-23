Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
23.04.2026 13:09:37
Comcast Corp. Q1 Income Drops
(RTTNews) - Comcast Corp. (CMCSA) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.174 billion, or $0.60 per share. This compares with $3.375 billion, or $0.89 per share, last year.
Excluding items, Comcast Corp. reported adjusted earnings of $2.863 billion or $0.79 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.3% to $31.457 billion from $29.887 billion last year.
Comcast Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.174 Bln. vs. $3.375 Bln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.89 last year. -Revenue: $31.457 Bln vs. $29.887 Bln last year.
CMCSA was up by 5.52% at $30.99 in the pre-market trade on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
24.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.04.26