Continental-Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Ein schwacher Start des Reifenherstellers und Autozulieferers sei in diesem Jahr für ihn keine völlige Überraschung, insbesondere im Bereich Auto, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Gesamtbild bleibe jedoch noch ausreichend stark, um optimistisch zu bleiben. Dabei verwies er auf Kosteneinsparungen, die Resilienz des freien Barmittelzuflusses sowie Spielraum für zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre im Laufe der Zeit.

Aktieninformation im Fokus: Die Continental-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Continental-Aktie konnte um 15:11 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 65,98 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 36,40 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 94 146 Continental-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 fiel die Aktie um 14,2 Prozent zurück. Continental dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 00:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 03:00 / GMT





