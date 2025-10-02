Continental-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Continental-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Es handele sich um den ersten Bericht nach der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Auch wegen des verkauften ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) und Bilanzierungsanpassungen werde es eine besondere Aufgabe, die Details auszuwerten. Fundamental dürfte das Quartal von schwächeren Absatzmengen, Zöllen und ungünstigen Wechselkurse beeinträchtigt worden seien. Laskawi geht davon aus, dass diese Effekte teilweise durch den Preis- und Produktmix ausgeglichen wurden.

Um 10:18 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 58,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 117 437 Continental-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 22,1 Prozent nach oben.

