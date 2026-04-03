CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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03.04.2026 11:15:00
CoreWeave Owes $21 Billion. Its Customers Are Its Biggest Risk.
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) grew revenue 168% last year to $5.1 billion, it carries a $66.8 billion backlog, and the artificial intelligence cloud computing company is guiding for revenue north of $12 billion for 2026. The growth is real, but if you ask me, it's built on shaky ground.Along with the revenue growth, CoreWeave also nearly tripled its debt over the last year and now has $21 billion on the balance sheet, with an average interest rate of roughly 11%. That means the company is paying about 25% of its top-line revenue just to cover the interest on its loans.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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