Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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04.09.2026 14:10:00
CoreWeave vs. Nebius: Which AI Infrastructure Stock Is the Better Buy?
The artificial intelligence (AI) trade has moved well beyond processor chips. Someone still has to install the graphics processing units (GPUs) and central processing units (CPUs), connect them via high-speed networks, cool them, store data, and keep thousands of accelerators running when customers need them.That need has led to the creation of a new class of AI infrastructure companies, and CoreWeave (NASDAQ: CRWV) and Nebius Group (NASDAQ: NBIS) are two of the more interesting public-market names. Both are building AI clouds around Nvidia (NASDAQ: NVDA) hardware, but their strategies look quite different.That difference matters to investors because AI compute is a capital-intensive business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nebius
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02.09.26
|Nebius to participate in upcoming investor conferences (EQS Group)
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01.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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31.08.26
|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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26.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
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26.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 fällt mittags (finanzen.at)
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.