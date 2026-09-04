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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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04.09.2026 14:10:00

CoreWeave vs. Nebius: Which AI Infrastructure Stock Is the Better Buy?

The artificial intelligence (AI) trade has moved well beyond processor chips. Someone still has to install the graphics processing units (GPUs) and central processing units (CPUs), connect them via high-speed networks, cool them, store data, and keep thousands of accelerators running when customers need them.That need has led to the creation of a new class of AI infrastructure companies, and CoreWeave (NASDAQ: CRWV) and Nebius Group (NASDAQ: NBIS) are two of the more interesting public-market names. Both are building AI clouds around Nvidia (NASDAQ: NVDA) hardware, but their strategies look quite different.That difference matters to investors because AI compute is a capital-intensive business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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CoreWeave 76,74 5,54% CoreWeave
Nebius 194,22 7,14% Nebius

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