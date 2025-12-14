Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
14.12.2025 18:03:00
Could Netflix Stock Help You Retire a Millionaire?
There are few investments in recent memory that have performed better than Netflix (NASDAQ: NFLX). In the past two decades, this dominant streaming stock has soared 25,190% (as of Dec. 10). This means that a $4,000 investment made in December 2005 would be worth $1 million today. That shows the huge gains that can be achieved when investors buy disruptors early and hold on.Netflix is a monster these days, with a market cap of $428 billion. Could buying right now help you retire a millionaire?Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
