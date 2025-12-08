Netflix Aktie

87,21EUR 1,17EUR 1,36%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

08.12.2025 10:49:55

Netflix Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die geplante Übernahme von Warner Bros mache eine eigentlich simple Investmentstory kompliziert, schrieb James Heaney am Sonntag. Vorerst dürfte die Aktie das keine Sprünge machen wegen Sorgen über die Integration des Hollywood-Urgesteins. Die Augen richteten sich nun auf den Geschäftsausblick für 2026./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 100,24 		Abst. Kursziel*:
49,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 100,24 		Abst. Kursziel aktuell:
49,64%
Analyst Name::
James Heaney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

