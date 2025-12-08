Netflix Aktie
|82,00EUR
|-4,04EUR
|-4,70%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix angesichts einer Übernahmeofferte für den Medienkonzern Warner auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. John C. Hodulik zeigt sich in einer am Montag vorliegenden Studie überzeugt davon, dass die Integration der Content-Bibliothek und Produktionskapazitäten von Warner das Angebot von Netflix enorm steigern werden. Dies schaffe mehr Spielraum für Nutzerbindung und Monetarisierung./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 150,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 100,24
|
Abst. Kursziel*:
49,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 95,61
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,89%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-