NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 14:00:02
Could Nvidia Be Berkshire's Next Big Tech Purchase?
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) has been looking a bit different of late. It's been investing more in tech, with the most notable change in its portfolio being that Alphabet is now one of its largest holdings. Not many investors would likely have predicted that to be the case even a few years ago, as its former CEO Warren Buffett was largely hesitant to invest in tech (aside from Apple) and in areas outside his expertise.
Under new CEO Greg Abel, however, there appears to be a greater appetite for tech, as is evident in Berkshire’s growing position in Alphabet and also its investment in Bending Spoons, a tech company that's been a serial acquirer that Buffett more than likely would have avoided in the past.
The big question is whether Nvidia (NASDAQ:NVDA) will also find its way into Berkshire's portfolio. It certainly checks off a lot of boxes right now.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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17.11.26
|Nvidia will Jensen Huang nicht als Chef zurückholen (Spiegel Online)
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17.11.26
|Nvidia: Keine Pläne für Rückkehr Huangs an die Spitze (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Nvidia insists Huang will not return as CEO as it reports strong sales (Financial Times)
|
17.11.26
|ROUNDUP: Nvidia verdoppelt erneut Umsatz und Gewinn (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Nvidia verdoppelt erneut Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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17.11.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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17.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|140,84
|-0,76%
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