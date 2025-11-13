:be Aktie

:be für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

13.11.2025 12:13:00

Could Oracle Be the Dark Horse in the Enterprise AI Cloud Race?

Numerous tech companies, including every member of the "Magnificent Seven," have invested heavily in artificial intelligence (AI) in recent years. However, investors have tended to focus on the clearest leaders in the AI space, such as Nvidia and Palantir.So it may surprise some investors that Oracle (NYSE: ORCL) has emerged as a surprise contender. Historically known for its relational database products, it has more recently leveraged its data center infrastructure to take a meaningful role in the AI sector. The question now is whether Oracle is emerging as a dark horse leader in the enterprise AI cloud business, or whether it is merely enjoying a moment in the sun before the competition in AI intensifies.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
