CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Angleichung 14.08.2025 14:05:00

CPI Europe-Aktie stabil: Neue Strategie bei CPI Europe und S IMMO

CPI Europe-Aktie stabil: Neue Strategie bei CPI Europe und S IMMO

Der Immobilienkonzern CPI Europe (früher Immofinanz) und im Gefolge deren Tochter S IMMO AG gehen mit neuer Strategie ans Werk.

Diese werde "angesichts der bestehenden Konzernstruktur sowie der Geschäftsentwicklung und des Marktumfelds in den letzten Monaten" angepasst, hieß es in einer CPI-Mitteilung. Die Portfolioausrichtung werde an die Assetklassen der Muttergesellschaft CPI Property Group S.A. angeglichen. Die Kernmärkte blieben unverändert.

Mit der "Strategiemodifikation will die Gesellschaft ihren Mietern auch in Zukunft hoch attraktive Immobilien bieten und ihre Position in allen Märkten weiter stärken. Ziel ist es, damit langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu sichern", so CPI Europe und S Immo in Mitteilungen. Der Wachstumskurs der Gesellschaft werde dabei auf Basis einer robusten Finanzstruktur umgesetzt und das Portfolio zur Risikosteuerung zusätzlich diversifiziert.

In Wien verliert die CPI Europe-Aktie zeitweise 0,05 Prozent auf 18,81 Euro.

phs/ivn

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Investition in CPI Europe von vor 3 Jahren abgeworfen
CPI Europe-Aktie sinkt: Vorständin Doehring legt zurück und übernimmt Prokura
CPI Europe-Aktie fällt: CPI Europe machte im ersten Quartal etwas weniger Gewinn

Bildquelle: Immofinanz,IMMOFINANZ AG

Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Nachrichten