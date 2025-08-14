CPI Europe-Aktie stabil: Neue Strategie bei CPI Europe und S IMMO

Der Immobilienkonzern CPI Europe (früher Immofinanz) und im Gefolge deren Tochter S IMMO AG gehen mit neuer Strategie ans Werk.

Diese werde "angesichts der bestehenden Konzernstruktur sowie der Geschäftsentwicklung und des Marktumfelds in den letzten Monaten" angepasst, hieß es in einer CPI-Mitteilung. Die Portfolioausrichtung werde an die Assetklassen der Muttergesellschaft CPI Property Group S.A. angeglichen. Die Kernmärkte blieben unverändert.

Mit der "Strategiemodifikation will die Gesellschaft ihren Mietern auch in Zukunft hoch attraktive Immobilien bieten und ihre Position in allen Märkten weiter stärken. Ziel ist es, damit langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu sichern", so CPI Europe und S Immo in Mitteilungen. Der Wachstumskurs der Gesellschaft werde dabei auf Basis einer robusten Finanzstruktur umgesetzt und das Portfolio zur Risikosteuerung zusätzlich diversifiziert.

In Wien verliert die CPI Europe-Aktie zeitweise 0,05 Prozent auf 18,81 Euro.

phs/ivn

APA