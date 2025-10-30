Zuversicht in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Zum Handelsende ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,57 Prozent nach oben auf 4 747,67 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 137,826 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent schwächer bei 4 674,01 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 674,39 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 671,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 748,24 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, stand der ATX bei 4 636,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, lag der ATX noch bei 4 582,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 545,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 29,83 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 4 857,40 Punkte. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 6,77 Prozent auf 66,20 EUR), Raiffeisen (+ 4,52 Prozent auf 31,48 EUR), Verbund (+ 3,60 Prozent auf 67,65 EUR), Vienna Insurance (+ 1,58 Prozent auf 44,95 EUR) und voestalpine (+ 1,04 Prozent auf 31,12 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen CPI Europe (-0,58 Prozent auf 17,12 EUR), Wienerberger (-0,23 Prozent auf 25,94 EUR), Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 24,32 EUR) und DO (+ 0,24 Prozent auf 209,50 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 473 658 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 32,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at