CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Führungswechsel
|
20.11.2025 14:18:40
CTS Eventim-Aktie sinkt: Lufthansa-Experte wird neuer Finanzchef
Wie der im MDAX notierte Ticketing- und Veranstaltungskonzern mitteilte, hat er William Willms als neuen Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Januar in den Vorstand berufen. Willms war zuletzt Finanzvorstand bei Lufthansa Technik.
Via XETRA notiert die CTS Eventim-Aktie zeitweise 3,13 Prozent tiefer bei 77,25 Euro.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
