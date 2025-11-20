CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Führungswechsel 20.11.2025 14:18:40

CTS Eventim-Aktie sinkt: Lufthansa-Experte wird neuer Finanzchef

CTS Eventim-Aktie sinkt: Lufthansa-Experte wird neuer Finanzchef

CTS Eventim hat einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Holger Hohrein gefunden.

Wie der im MDAX notierte Ticketing- und Veranstaltungskonzern mitteilte, hat er William Willms als neuen Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Januar in den Vorstand berufen. Willms war zuletzt Finanzvorstand bei Lufthansa Technik.

Via XETRA notiert die CTS Eventim-Aktie zeitweise 3,13 Prozent tiefer bei 77,25 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

CTS Eventim-Aktie weiter belastet von schwachen Halbjahresresultaten

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten