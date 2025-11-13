CTS Eventim Aktie
|80,60EUR
|-0,05EUR
|-0,06%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 127 auf 116 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz vorwiegend kurzfristiger Störgeräusche bleibe er bei seiner Einschätzung, dass Live-Veranstaltungen in einer zunehmend digitalen Welt an Bedeutung gewinnen werden, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter dürfte nach Meinung des Experten besser abschneiden als derzeit vom Markt erwartet./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
116,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,00 €
|
Abst. Kursziel*:
43,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,92%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
