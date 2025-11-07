Daimler Truck-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Fabio Hölscher am Freitag.

Um 09:48 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 34,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 58,05 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 373 170 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 büßte die Aktie um 0,8 Prozent ein. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht.

