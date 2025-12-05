UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.12.2025 06:01:59

«Das CS-Aus führte zu einer Öffnung des Marktes für KMU-Finanzierungen»

Mit dem Niedergang der Credit Suisse ist zwar ein wichtiger Akteur in Sachen Firmenfinanzierungen verschwunden. Doch gleichzeitig bieten sich neue Chancen, wie Christian Waldvogel von Renaissance Anlagestiftung erklärt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten