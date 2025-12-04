UBS Aktie
|33,24EUR
|0,28EUR
|0,85%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 41,50 Franken auf "Buy" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
41,50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
