Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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05.07.2026 06:13:23
Data Center Leases Top $850 Billion as Meta, Microsoft, Oracle Lead Record AI Infrastructure Spending
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