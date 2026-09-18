Oracle Aktie

128,62EUR -2,18EUR -1,67%
Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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18.09.2026 18:24:33

Oracle Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 225 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Operativ läuft (nahezu) alles wie geschmiert, aber das MUSS es auch", schrieb Axel Herlinghaus am Freitag mit Blick auf die Bewertung des Softwarekonzerns. Dank neu in Betrieb genommener Rechenzentren-Kapazitäten habe Oracle zuletzt starke Quartalszahlen vorgelegt. Die jüngsten Überlegungen in der KI-Branche zu einer Verlangsamung der Weiterentwicklung wegen Sicherheitsbedenken sowie die hohen Unternehmensschulden hätten aber keine anschließende Kursrally zugelassen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Kaufen
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 145,55 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 147,25 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 127,46 -2,55% Oracle Corp.

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11:53 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
11:51 Allianz Kaufen DZ BANK
10:43 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 DHL Group Hold Warburg Research
09:47 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Kontron Buy Warburg Research
09:43 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09:40 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09:24 BAT Buy Deutsche Bank AG
09:20 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
09:18 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:12 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08:56 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:48 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
08:39 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:30 Bechtle Buy UBS AG
08:27 Apple Neutral UBS AG
08:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Siltronic Buy UBS AG
07:24 Douglas Neutral UBS AG
07:22 EssilorLuxottica Buy UBS AG
07:15 Ferrari Buy UBS AG
07:14 Richemont Buy UBS AG
07:14 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:12 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
07:10 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
17.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
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