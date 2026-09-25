NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Oracle mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dass der Softwarekonzern Kreisen zufolge unter Berufung auf höhere Gewalt Schritte gegen den Projektentwickler unternimmt, um sich vor hohen Kosten für ein riesiges Rechenzentrum zu schützen, das derzeit im US-Bundesstaat New Mexico gebaut wird, habe zu einer übertrieben negativen Kursreaktion der Aktie geführt, schrieb Mark Moerdler am Donnerstag. Denn die aktuelle Bewertung beinhalte überhaupt keine Umsätze und Gewinne mehr aus der Cloud-Computing-Plattform OCI./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 21:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 21:42 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.