Oracle Aktie
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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Oracle mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dass der Softwarekonzern Kreisen zufolge unter Berufung auf höhere Gewalt Schritte gegen den Projektentwickler unternimmt, um sich vor hohen Kosten für ein riesiges Rechenzentrum zu schützen, das derzeit im US-Bundesstaat New Mexico gebaut wird, habe zu einer übertrieben negativen Kursreaktion der Aktie geführt, schrieb Mark Moerdler am Donnerstag. Denn die aktuelle Bewertung beinhalte überhaupt keine Umsätze und Gewinne mehr aus der Cloud-Computing-Plattform OCI./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 21:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 21:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 325,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 139,54
|
Abst. Kursziel*:
132,91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 140,45
|
Abst. Kursziel aktuell:
131,40%
|
Analyst Name::
Mark Moerdler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
01:47
|Oracle on the hook to pay data centre investors even if site has no electricity (Financial Times)
|
24.09.26
|Oracle feels the force (Financial Times)
|
24.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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24.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schwächelt mittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu Oracle Corp.
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