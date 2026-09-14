NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 239 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe gezeigt, dass der hohe Auftragsbestand beim Umsatz ankomme, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Montag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Das Geschäft mit der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nehme Fahrt auf./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:49 / EDT

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