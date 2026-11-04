Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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04.11.2026 15:44:38
Datadog Earnings Up In Q3
(RTTNews) - Datadog, Inc. (DDOG), an AI-powered observability and security platform, on Wednesday reported higher net income in the third quarter of 2026 compared with the previous year. The company raised its full-year 2026 outlook.
For the third quarter, net income increased to $118.32 million from $33.89 million in the previous year.
Earnings per share were $0.32 versus $0.10 last year.
Adjusted net income rose to $304.32 million from $197.41 million in the same period a year ago.
Adjusted earnings per share were $0.81 versus $0.55 last year.
Operating income came in at $74.71 million compared with loss of 5.81 million in the prior year.
Adjusted operating income increased to $334.29 million from $207.36 million in the prior year.
Revenue increased to $1.20 billion from $885.65 million in the previous year.
Looking ahead, the company's revenue for the fourth quarter is expected to be between $1.19 billion and $1.20 billion and adjusted operating income is expected to be between $280 million and $290 million.
Adjusted operating income is expected for the fourth quarter to be between $280 million and $290 million and adjusted earnings per share are expected to be between $0.69 and $0.71.
For the full year 2026, revenue is projected to be between $4.515 billion and $4.525 billion and adjusted operating income between $1.095 billion and $1.105 billion.
Adjusted earnings per share are anticipated to be $2.73 and $2.75 for the full year 2026.
In the pre-market trading, Datadog is 18.60% lesser at $180.78 on the Nasdaq.
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