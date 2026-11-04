Datadog, Inc. Q3 Income Climbs

(RTTNews) - Datadog, Inc. (DDOG) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $118.32 million, or $0.32 per share. This compares with $33.89 million, or $0.10 per share, last year.

Excluding items, Datadog, Inc. reported adjusted earnings of $304.32 million or $0.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 35.2% to $1.197 billion from $885.65 million last year.

Datadog, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $118.32 Mln. vs. $33.89 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.10 last year. -Revenue: $1.197 Bln vs. $885.65 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.69 To $ 0.71 Next quarter revenue guidance: $ 1.19 B To $ 1.20 B Full year EPS guidance: $ 2.73 To $ 2.75 Full year revenue guidance: $ 4.515 B To $ 4.525 B