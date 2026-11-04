Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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04.11.2026 13:10:42
Datadog, Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Datadog, Inc. (DDOG) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $118.32 million, or $0.32 per share. This compares with $33.89 million, or $0.10 per share, last year.
Excluding items, Datadog, Inc. reported adjusted earnings of $304.32 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 35.2% to $1.197 billion from $885.65 million last year.
Datadog, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $118.32 Mln. vs. $33.89 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.10 last year. -Revenue: $1.197 Bln vs. $885.65 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.69 To $ 0.71 Next quarter revenue guidance: $ 1.19 B To $ 1.20 B Full year EPS guidance: $ 2.73 To $ 2.75 Full year revenue guidance: $ 4.515 B To $ 4.525 B
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