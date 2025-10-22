DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Continental eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Continental-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Continental-Papier an diesem Tag bei 145,10 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 68,916 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2025 gerechnet (62,48 EUR), wäre das Investment nun 4 305,87 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,94 Prozent verringert.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at