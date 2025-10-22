Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Hochrechnung 22.10.2025 10:03:51

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Continental eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Continental-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Continental-Papier an diesem Tag bei 145,10 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 68,916 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2025 gerechnet (62,48 EUR), wäre das Investment nun 4 305,87 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,94 Prozent verringert.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Continental

20.10.25 Continental Underperform Bernstein Research
17.10.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Continental Buy UBS AG
17.10.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Continental AG 62,32 0,19% Continental AG

