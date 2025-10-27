DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 469,50 EUR. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,130 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 171,03 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteils am 24.10.2025 auf 549,80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 17,10 Prozent.

Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich jüngst auf 71,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at