Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stellt voraussichtlich am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 14,51 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 106,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 7,02 EUR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 5,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 16,69 Milliarden EUR gegenüber 17,72 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,07 EUR im Vergleich zu 42,78 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 65,17 Milliarden EUR, gegenüber 69,30 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at