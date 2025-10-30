DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Commerzbank-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,33 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investierten, hätten nun 6,124 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2025 190,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,11 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90,51 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Commerzbank belief sich zuletzt auf 35,08 Mrd. Euro. Die Commerzbank-Aktie wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Commerzbank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at