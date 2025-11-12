Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Frühes Investment
12.11.2025 10:03:49
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingebracht
Am 12.11.2022 wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 149,925 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 830,58 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,31 Prozent angezogen.
Henkel vz wurde am Markt mit 28,39 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
