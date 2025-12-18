Henkel vz. Aktie
|70,48EUR
|0,22EUR
|0,31%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken. Bei Henkel seien in dieser Zeit das China-Geschäft und der Kosmetikbereich sehr schwach gewesen, während die Wasch- und Hauspflegemittel zugelegt hätten./tav/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85,88 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
70,52 €
|
Abst. Kursziel*:
21,78%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
70,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,85%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
