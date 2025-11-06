NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina hätten die Erwartungen übertroffen, aber bei schwachen Preisen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagmorgen. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr liege nun am unteren Rand der Spanne./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.