WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung der Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Haushaltsreiniger-Segment befürchtet sie Preisdruck./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
70,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
69,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,10%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
|
07:19
ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht Henkel von 'Overweight' auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
24.11.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
21.11.25
|EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
06:14
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
25.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|Henkel KGaA Vz.
|69,22
|-1,17%
