Henkel vz. Aktie
|68,66EUR
|-0,28EUR
|-0,41%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts schwächerer Verkaufszahlen und harter Konkurrenz senkte David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen fürs kommende Jahr. Der Konsumgüterkonzern dürfte seine Marge vorerst nicht weiter steigern können./rob/niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68,80 €
|
Abst. Kursziel*:
14,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,06%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
