Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

05.12.2025 16:51:19

Henkel vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts schwächerer Verkaufszahlen und harter Konkurrenz senkte David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen fürs kommende Jahr. Der Konsumgüterkonzern dürfte seine Marge vorerst nicht weiter steigern können./rob/niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
68,80 € 		Abst. Kursziel*:
14,83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
68,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,06%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

