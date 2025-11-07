Henkel vz. Aktie
|73,12EUR
|1,60EUR
|2,24%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
07.11.2025 14:04:04
Henkel vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina der Konsummarken hätten aufwärts gedreht, schrieb Patrick Folan am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Zunächst niedrige Vergleichshürden böten Überraschungschancen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71,38 €
|
Abst. Kursziel*:
12,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,41%
|
Analyst Name::
Patrick Folan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
