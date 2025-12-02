Henkel vz. Aktie

68,64EUR -1,06EUR -1,52%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 16:12:48

Henkel vz Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bereich Consumer Brands sollte im vierten Quartal mit einer positiven Mengen- und Preisentwicklung das Investorenvertrauen stärken, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die gedämpfte Konsumstimmung und die verhaltene Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes in den westlichen Märkten besser zu reflektieren, habe er jedoch seine Prognosen für 2026 reduziert./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:48 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
68,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
68,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten