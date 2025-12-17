Henkel vz. Aktie
|70,26EUR
|-0,08EUR
|-0,11%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85,88 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
70,34 €
|
Abst. Kursziel*:
22,09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
70,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,23%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
09:30
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:30
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
16.12.25