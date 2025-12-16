Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Lohnende Volkswagen (VW) vz-Investition? 16.12.2025 10:03:58

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Volkswagen (VW) vz-Papier bei 136,54 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,324 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 786,58 EUR, da sich der Wert einer Volkswagen (VW) vz-Aktie am 15.12.2025 auf 107,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,34 Prozent verringert.

Der Volkswagen (VW) vz-Wert an der Börse wurde auf 54,26 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

