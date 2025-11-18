Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Investition 18.11.2025 10:03:39

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fresenius SE-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 38,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,316 Fresenius SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2025 1 285,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,85 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 28,55 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Fresenius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 27,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten