Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Langfristige Investition
|
18.11.2025 10:03:39
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 38,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,316 Fresenius SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2025 1 285,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,85 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 28,55 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Fresenius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 27,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
17.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25