Fresenius Aktie

48,01EUR 0,26EUR 0,54%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

11.11.2025 11:07:14

Fresenius SECo Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe von besseren Unternehmenskosten und der Profitabilität der Sparte Kabi profitiert, schrieb Graham Doyle am Montag in seiner Rückschau auf die Quartalsbilanz./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47,88 € 		Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,73%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:07 Fresenius Buy UBS AG
10.11.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
